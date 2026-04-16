Deveci Han Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Edirne'ye özgü talika arabalarının minyatürlerini yapan ve 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına sahip usta sanatçı Özcan Abacı, miniklerle bir araya geldi. Ayrıca etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ney sanatçısı Serkan Kamacı da miniklere müzik ney üfledi.

'Geçmişin İzleri, Renklerin Dokunuşuyla Hayat Buluyor' temasıyla düzenlenen atölyede çocuklar, talika tekerleklerini boyayarak hem eğlendi hem de kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu. Yaklaşık 30 yıldır talika fayton ustalığı yapan Abacı, aslında sağlık sektöründe görev yaptığını ancak boş zamanlarında sürdürdüğü bu sanat sayesinde 2024 yılında UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edildiğini belirtti.

Edirne'ye özgü talika arabalarının minyatürlerini yapan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına layık görülen geleneksel el sanatları sanatçısı ve Edirneli minyatür talika ustası Özcan Abacı, amaçlarının çocuklara geçmişten gelen değerleri aktarmak olduğunu vurguladı. Abacı, 'Benim çırağım yok. Bu işi sürdürecek nesillere ihtiyaç var. Belki içlerinden biri heves eder ve geleceğin talika ustası olur. Kültürümüzü yeni nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize' dedi.

Programa katılan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise müzik ve sanatın bir araya geldiği etkinlikte anaokulu öğrencilerini ağırladıklarını ifade etti. Çocukların tek kalmış yaşayan insan hazinesi Özcan Abacı ile talika tekerleklerini birlikte boyadığını belirten Soytürk, aynı zamanda Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'nun ney sanatçısı Serkan Kamacı ile ney üfledi.

Soytürk, çocukların ilk kez ney sesiyle tanıştığını ve sanatla iç içe bir gün geçirdiğini söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik sonunda çocuklara boyadıkları talika tekerlekleri hediye edilirken, Turizm Haftası etkinliklerinin kültür ve sanatla dolu programlarla devam edeceği belirtildi.