Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı. Yarış öncesinde ralli pilotlarının katılımıyla Downtown’da lansman gerçekleştirildi ve nefesler tutuldu.

Atış Yapı'nın ana sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi, 17-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Oyman Atabay sezonunun 4. rallisi olarak düzenlenecek olan etkinlik, 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. Türkiye'de konum ve etapları ile örnek gösterilen Yeşil Bursa Rallisi'nde, 71 otomobil, 142 sporcu ve 300 kişilik görevli ekibi büyük heyecana ortak olacak.

Tüm Türkiye’deki yarış severlerin her yıl merakla beklediği ve şampiyonanın en yüksek katılımına sahne olan Yeşil Bursa Rallisi’nde ekipler, iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesindeki etaplarda ter dökecek. 470 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda, 8 özel etabın geçilmesi ile iki gün sürecek rallinin ilk günü 18 Mayıs Cumartesi saat 09.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu (Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu) doğu otoparkından başlayacak. Rallinin ilk gününde 13,35 kilometre uzunluğundaki Remed Assistance (Harmanalan-Delice) etabı ile 25,05 kilometre uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Kozbudaklar - Göynükbelen - Karandere) etapları geçilecek. 19 Mayıs Pazar Günü ise 10,10 kilometre uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediye (Hüseyinalan) ve 10,30 kilometre uzunluğundaki Downtown (Soğukpınar) etaplarının tamamlanması ile sezonun son asfalt rallisi sona erecek.

Yarışın bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirten Atış Grup Yönetim Kurulu üyesi Metin Atış, “Bursa'nın önemli markalarıyla beraber iş birlikleri yapmaya çok önem veriyoruz. Ama motor sporlarda bizim takımımızın olması daha özel. Atış Motor’un yarışmacılarıyla her gün burada beraberiz. O yüzden biz de kendimizi yarışın bir parçası olarak hissediyoruz. İnsanları ralliye nasıl daha fazlasını sevdiririz bunu topluma nasıl daha fazla yayabiliriz. Diye düşünüyoruz. Takım da zaten çok güzel başarılı devam ediyor. Bu başarılarla devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.



Bursa’nın kendisi için her zaman özel olduğunu belirten Türk kadın pilot Burcu Çetinkaya, “Çok heyecanlıyız. Benim için burası her zaman çok özel bir yer. Bursasporluyum. Türkiye Şampiyonası'nda da hem kadınlar birinciliğinde şu an arayı bayağı açtık ama erkeklerin arasında da ilk yarışta ilk 10’a girmeyi başarmıştık genel klasmanda. İkinci yarışta biraz sıkıntı oldu. Üçüncü yarışta yine yükseldik. Bu yarış ilk 10 hedefimiz devam ediyor ama çok büyük isimler var. Volkan Işık ve Ercan Kazaz gibi efsaneler isimler de tekrar yarışın içinde. Zorlu bir yarış olacak ama öncelikle keyif almak istiyoruz. Fabrizia Pons ile tekrar Türkiye'de üçüncü yarışı yapıyor olmak da ayrıca keyifli. O bir efsane. Dünya şampiyonasında sayısız yarış kazanmış bir pilot. Aynı zamanda hani birçok erkek pilotun yanında birincilik kupası kaldırmış bir isim. Bir efsaneyle yarışmak da çok keyifli. Umarım yarış herkes için çok güzel geçer” dedi.

İtalyalı kadın pilot Fabrizia Pons ise, “Tekrar Türkiye’de olmak muhteşem. Türkiye’yi hiç bilmiyordum. Ve şu anda Türkiye’yi keşfediyorum. Muhteşem” diye konuştu.



Hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini söyleyen Atışmotorsport takım pilotu Burak Başlık da, “Hazırlıklar özellikle birkaç haftadır çok yoğun. Biz Atış Motor takımı olarak da hazırlıklarımızı yoğun şekilde gerçekleştirdik. En son buraya gelmeden testimizi bitirdik. Atış Grup olarak bu sene yarışın ana sponsoru olduğumuz için organizasyonla alakalı da uzun süredir yoğun mesai harcıyoruz. Her şeyin dört dörtlük olması, akışın en iyi şekilde ilerleyebilmesi için tüm detayları üzerinden geçtik. Yeşil Bursa rallisi her pilot için çok özel bir yarış. Türkiye Ralli Şampiyonası için çok özel bir yarış. Kendi evimizdeyiz. Bu sene ilk defa genel klasman aracıyla yarışıyorum. Daha önce yarıştığım kategorilerde Yeşil Bursa rallisini kazandım. İki çekerde de kazanmıştım. Bu sene de dört çekerde genel klasmanda yarışı kazanmak istiyorum. Kendi evimizde güzel bir motivasyon yakalamak istiyoruz. Son asfalt yarış. Yaz arasına gireceğiz en iyi şekilde moral, motivasyon olarak araya en iyi şekilde girmek istiyoruz. Takım arkadaşım Burak Çukurova'yla beraber ikimizin de podyumda olacağını ümit ediyorum. Yeşil Bursa Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonasının en yoğun katılımıyla gerçekleşen yarışıdır. Seyircisi çok meşhur. Tüm yarışan arkadaşlarımıza, rakiplerimize öncelikle tabii ki kazasız, belasız keyifli bir yarış diliyorum. Kendi takımımız adına da güzel bir yarış geçirmeyi düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.