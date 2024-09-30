Sayıları 120 bini aşan Yeşilay gönüllüleri arasında 18-29 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri özel bir yer tutarken; zamanını, bilgi ve enerjisini başkalarının yararına kullanan üniversiteli Genç Yeşilay gönüllüleri, farklı insanlarla tanışarak yeni sosyalleşme alanı da kazanmış oluyor.ANKARA (İGFA) - Yeşilay bu kapsamda, Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı Programı kapsamında uyguladığı Bağımlılıkla Mücadelede Genç Gönüllülerin Rolü projesi ile gençleri bağımlılıklara karşı önleyici çalışmalara dâhil etmeyi hedefleyerek Bağımlı Olma Gönüllü Ol forumunu gerçekleştirdi.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen gönüllüler, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi (REHAB) ile savunuculuk eğitimi ve temel bağımlılık eğitimleri üzerine yuvarlak masa toplantılarında buluştular. Atölyelere katılarak bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi sahibi oldular.

Yeşilay gönüllüsü gençler, dört gün boyunca bağımlılıkla mücadele konusunu farklı yönleriyle ele adılar. İçerikler, panelistlerin konuşmalarıyla zenginleştirilerek forum sonunda konularla ilgili politika notu oluşturuldu.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, foruma ilişkin yaptığı değerlendirmede “Yeşilay olarak önceliğimiz, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve onların önce kendilerine ve ailelerine, sonra topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak. Bunu yaparken yine en önemli desteği üniversiteli gönüllülerimizden alıyoruz. Yeşilay’ın tasavvur ettiği ve yetişmesine önayak olduğu gençler zihinleri açık, hiçbir bağımlılığın esiri olmayan, sağlıklı, ışıl ışıl parlayan gençlerdir. Yeşilay olarak onlara bu imkânı sunuyoruz ki, geleceğimiz de aydınlık olsun. Gençleri bağımsız, çalışkan ve sağlıklı bir toplum, müreffeh bir toplumdur. Gönüllülük gençlere hem manevi tatmin sağlıyor hem de onların kişisel gelişimine katkıda bulunuyor. Bu süreçte öz güvenlerini artırıyor, ekip çalışması becerilerini geliştiriyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor ve farklı ilgi alanları keşfetme fırsatı buluyorlar." diye konuştu.