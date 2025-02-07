İzmit Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen asrın felaketi olarak tanımlanan depremlerin yıl dönümünde, Yeşilay Gönüllülerine 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesini tanıttı. Ziyaret sırasında, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca, depremin oluşumu, odak noktası, büyüklüğü, süresi, derinliği, aktif yer küre oluşumu, hareketleri ve hasar tespit çalışmaları gibi teknik detaylar paylaşıldı.

17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi’nde ziyaretçiler, deprem simülasyon alanında yer hareketlerinin sarsıntısını 45 saniye deneyimledi.

Ziyaretçilere Diaroma (Yapay Deprem Enkaz alanı) gezdirilerek yer sarsıntılarının yapı ve binalar üzerindeki etkileri gösterildi. Depremden etkilenmeyen ya da en az etkilenen yapıların nasıl olması gerektiği anlatılarak, imar yönetmeliği ve yerleşime uygun mühendislik hizmeti almış yapılar hakkında bilgiler verilerek, deprem farkındalığı anlatıldı.