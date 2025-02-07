Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Aralık 2024’te saat 04.15 civarında İstanbul’dan gelen sahte plakalı bir araçla Gürsel Paşa Caddesi'ndeki kuyumcuya girip soygun gerçekleştiren silahlı ve kar maskeli şahısların izini sürdü. Yapılan çalışmaların ardından 31 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, suçta kullanıldığı değerlendirilen motosiklet kaskları, kar maskeleri ve eldivenler, çeşitli ziynet eşyaları ve 64 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, sahte banka kartları, bir dizüstü bilgisayar ve dijital materyaller bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha