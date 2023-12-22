Kilis'te Yeşilay Şube Başkanı olarak görev yapan Ahmet Zorlu, aracında 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Zorlu, iddiaları reddederek aracın kiralık olduğunu söyledi.

Kilis Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu, kullandığı aracında yapılan rutin bir trafik kazası sonrasında 800 gram uyuşturucu ile yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in Kilis ziyareti sonrasında Urfa’ya dönen konvoyda Zorlu'nun aracının kaza yapması sayesinde ortaya çıktı.

Zorlu'nun kullandığı araç, kaza sonrasında Gaziantep'te bir tamirciye bırakıldıktan sonra uyuşturucu ihbarı üzerine jandarma tarafından araştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda araçta 800 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Yeşilay Şube Başkanı Ahmet Zorlu, Kilis'te savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları reddeden Zorlu, "Benim haberim yok, araç kiralık" şeklinde ifade verdi.

Jandarma ise ihbarın yapıldığı telefonu araştırarak olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.