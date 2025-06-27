Türkiye ile Rusya arasında, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) Protokolü imzalandı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın başkanlığındaki Türk ve Rus heyetleri, Moskova’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı toplantının ardından, karşılıklı iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım atıldı.

Törenle sonuçlanan temaslar kapsamında, Bakan Bolat ve Novak “KEK Protokolü”ne imza attı. Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bu protokol Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinde yeni bir yol haritası niteliği taşıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Bolat, "Bu protokol, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacak” ifadelerini kullandı.