Yeşilova Holding, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanında önemli bir adım atarak, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) - Yeşilova Holding’in kadın çalışanların desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde pozitif etki yaratma önceliği çerçevesinde hayata geçirdiği İş’te Denge projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliği, özellikle kadına yönelik aile içi şiddete karşı farkındalık yaratmayı hedefliyor. Protokol kapsamında çalışanlar, Mor Salkım’ın 7/24 hizmet hattı ve dayanışma merkezinden yararlanabilecek.

Yeşilova Topluluğu’nun bu girişimi, toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, iş dünyasında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmesi adına önemli bir adım niteliği taşıyor. Grup, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların desteklenmesi amacıyla farkındalık yaratmayı amaçlayan bu çalışmasıyla, sürdürülebilir bir iş kültürü inşa etmeye devam ediyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SIFIR TOLERANS!

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak projelerin Yeşilova Holding’in sürdürülebilirlik vizyonunda büyük bir yer tuttuğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, bu konuda şunları söyledi: “Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızın bir parçası değil, aynı zamanda iş yapış şeklimizdeki temel değerlerden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme kararlılığımızın göstergesidir. Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans yaklaşımımız hakkında çalışma arkadaşlarımızın ve tüm paydaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesini önceliklendiriyoruz. Bu girişimle hem çalışanlarımızın farkındalıklarını artırmayı hem de toplum genelinde bu önemli sorunun çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılacak her adım, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda bizleri güçlendirecektir.”

Yasemin Yeşilova, sadece kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık yaratmanın ötesine geçerek, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlayacak projelere de öncülük etmeye devam edeceklerini belirtti.