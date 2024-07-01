Kalite ve güvenilirlik temelli çalışmalarıyla test süreçlerini yöneten Yeşim Grup’un laboratuvarı, uluslararası ISO/IEC standardı sertifikası aldı.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda Yeşim Grup’un test laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilerek uluslararası genel laboratuvar statüsüne kavuştu. Test laboratuvarı ve kalite sistem ekiplerinin iş birliği ve özverili çalışmalarıyla elde edilen bu önemli akreditasyon sayesinde, Yeşim’in AB-1929-T numaralı laboratuvarı, kalite yönetim sistemini ve teknik şartlarını uluslararası düzeyde tanımlayan ISO/IEC standardı sertifikasını alma hakkını kazandı.

Yeşim Grup, dünya genelinde kabul gören süreç ve sistemlere uygun olarak çalışmalarını yürüten laboratuvarların alabildiği ISO/IEC standardı sertifikası sayesinde, test sonuçlarının tutarlı, izlenebilir ve güvenilir olmasını sağlayarak global arenada önemli bir statüye kavuşmuş oldu. Bu akreditasyon, laboratuvarın sadece teknik yeterliliğini değil, aynı zamanda kalite yönetim sisteminin de uluslararası standartlara uygun olduğunu kanıtladı.

Sertifika, ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygunluğunun sürmesi halinde 2028 yılına kadar geçerli olacak ve laboratuvarın global standartlarda hizmet sunma yeteneğini sürdürmesine de katkı sağlayacaktır.