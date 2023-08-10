Siyah-beyazlı kulüp, transfer çalışmalarını sürdürerek Manchester United'ın tecrübeli stoperi Eric Bailly ile anlaşma yoluna gitti. Savunmanın güçlendirilmesi hedefiyle hareket eden Beşiktaş, Fildişi Sahili kökenli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmış durumda.

Teknik direktör Şenol Güneş'in öncelikli isteği doğrultusunda stoper pozisyonuna takviye yapma arayışlarına devam eden Beşiktaş, Eric Bailly ile 3 yıllık sözleşme ve maaş konusunda mutabakat sağlamış görünüyor.

Eric Bailly, Beşiktaş ile yıllık 2.25 milyon euro maaş karşılığında anlaşarak siyah-beyazlı forma altında mücadele edecek. Transferin birkaç gün içerisinde tamamlanması beklenirken, oyuncunun eski kulübü Manchester United ile son bir görüşme yaparak bonservis ayrıntılarını halledeceği belirtiliyor.

Beşiktaş, oyuncuya imza parası ödemeyecek. Geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Marsilya'da kiralık olarak geçiren Eric Bailly, 23 resmi maça çıksa da skor anlamında bekleneni veremedi.

Beşiktaş'ın defans hattını güçlendirmek adına attığı bu adım, taraftarları heyecanlandırdı. Kulüp, Bailly'nin katkılarıyla gelecek sezonda daha sağlam bir savunma yapısı oluşturmayı hedefliyor.