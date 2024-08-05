TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Temmuz ayı verilerine göre Yİ-ÜFE yıllık yüzde 41,37 arttı, aylık yüzde 1,94 arttı.ANKARA (İGFA) - Yİ-ÜFE Temmuz verileri belli oldu.

Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,55 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 41,84 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,34 artış, imalatta yüzde 41,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 25,27 artış ve su temininde yüzde 75,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 36,96 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 49,78 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 55,41 artış, enerjide yüzde 31,09 artış ve sermaye mallarında yüzde 40,06 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,42 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,55 artış, imalatta yüzde 1,42 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,37 artış ve su temininde yüzde 5,28 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,57 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,20 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,58 artış, enerjide yüzde 6,28 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,78 artış olarak gerçekleşti.