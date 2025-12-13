Yapılan açıklamada, İnegölspor’un yalnızca bir spor kulübü olmadığına vurgu yapılarak, kulübün İnegöl’ün birlik ve beraberliğini temsil eden en önemli değerlerden biri olduğu ifade edildi.

"Kıymetli İnegöllüler, kıymetli İnegölspor sevdalıları;

Geçtiğimiz günlerde İnegölspor yöneticilerimize yönelik gerçekleştirilen çirkin eylem karşısında MYM Federasyonu Gençlik Kolları olarak kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duyduk.

Şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan İnegölspor, sadece bir spor kulübü değil; İnegöl’ün birlik ve beraberliğinin, ortak sevdasının simgesidir. Bizler, şehrimizin değerlerine sahip çıkan, bu değerler için canla başla mücadele eden tüm camiaların her daim yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

MYM Federasyonu Gençlik Kolları olarak, dün olduğu gibi bugün de şehrimizin takımı İnegölspor’un yanında olduğumuzu ve bu tür yakışıksız davranışların karşısında dimdik duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Sözlerimizi, İnegölspor Başkanımız Sayın Kani Ademoğlu’nun anlamlı sözüyle tamamlamak istiyoruz:

“Ne ekersen, onu biçersin.”

