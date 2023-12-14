Aralık ayının son avantajlı kampanyaları başladı. Bankaların harcadıkça kazandıran kampanyalarına dahil edilen CardFinans’ın yılbaşına özel ParaPuan kampanyası duyuruldu. 750 TL'ye varan indirim kazanmak isteyenler 31 Aralık tarihine kadar yapacakları harcama öncesinde sms ile başvuruda bulunabilir.

Kampanya katılımlı olup yalnızca banka müşterileri için geçerlidir. Kampanya dönemi sona erdiğinde kazanılan ParaPuanlar 31 Ocak tarihine kadar kullanılabilir. CardFinans bireysel kredi kartı kullanıcıları için geçerli olan kampanya internet sitesi üzerinden veya mağazalardan yapılacak harcamalarla aktif hale gelir.

750 TL ParaPuan Kazandıran Yılbaşı Kampanyası Nedir?

Kampanyanın aktif hale gelebilmesi için sms ile başvuru yapıldıktan sonra seçili sektörlerden 500 TL ve üzeri harcama yapmak yetiyor. Her harcama 50 TL toplamda 750 TL ParaPuan kazandırıyor. Gün içinde yapılan kampanyaların yalnızca ilki kampanya paketine dahil edilir.

Finansbank'ın CardFinans kart sahiplerine özel başlattığı harcadıkça kazandıran kampanyasına katılmak isteyenler bankada kayıtlı cep telefonu numarasını kullanmalıdır. İsteyenler QNB Mobil uygulaması içerisinde yer alan “kampanyalar” menüsü üzerinden de katılım sağlayabilir.

Yılbaşı Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Yılbaşı alışverişini gerçekleştirmeden hemen önce başvuruda bulunmak isteyenler şu adımları takip edebilir:

Cep telefonunun mesaj kısmına YILBASI yazıp 2273'e kısa mesaj olarak gönderilmelidir. Kampanyaya dair detaylı bilgi almak isteyenler 0850 222 09 00 numaralı hattı arayarak irtibata geçebilir.