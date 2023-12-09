Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışlarında uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre şartını sürdürme kararı aldı, bu da ikinci el araçların sıfır araç fiyatının üzerinde satılamayacağı kuralını kapsıyor. Önceki kararın ardından piyasada meydana gelen fiyat düşüşleri, sektörde önemli değişikliklere yol açtı. Ancak, şimdi gözler yeni dönemde piyasanın nasıl bir seyir izleyeceğine çevrildi.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"6 ay ve 6 bin km uygulaması yaklaşık 1.5 yıldır sektörümüzde var olan bir uygulama. Ancak 1 Temmuz 2023 öncesi süreçte kapsamı dolayısıyla beklenen sonuçları oluşturamamıştı. Ticaret Bakanlığı'mızın yeni dönemde kapsamını genişleterek 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzattığı süreç ise sektörün beklentilerini karşılayarak piyasa dengelerini tekrar tahsis etmede önemli bir argüman olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada sıfır otomobil almak kayıt dışı ticaret alanı olmaktan çıkarıldı ve reel tüketicinin otomobile erişimi olması gerektiği noktaya getirildi. Öte yandan fiyatlara olan etkisiyle de otomotivde hem olağan dışı fiyatlar, hem de reel fiyatlar üzerinden düşüş trendi yakalandı. Şu an otomotivde geçmiş dönemdeki kayıt dışı karlılık zemini ortadan kaldırıldığından, bu manada talep zaten ortadan kalkmış durumda. Yönetmeliğin tekrar uzatılması, piyasamızda tekrar tahsis edilen olumlu koşulların kalıcı olması açısından faydalı olacaktır.

Şu an itibarıyla kamuoyunda al-satçı olarak tabir edilen kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil talebine uygun bir zemin yok. Öte yandan fiyatlardaki yakalanan olumlu düşüş trendi de bu zararlı talebi ortadan kaldıran başka bir faktör. Dolayısı ile 6 ay 6 bin km yönetmeliği uzatılmasaydı da olumsuzlukların tekrar yaşanmayacağı kanaatindeyiz.

Ancak yönetmeliğin bir müddet daha uzatılması sürecin kalıcılığını sağlamlaştırdığı ve tüm ihtimalleri ortadan kaldırdığı gibi Ticaret Bakanlığı'mızın sektörümüze dair kararlı ve yapıcı tutumunun da önemli bir göstergesidir. Dolayısıyla sektör temsilcileri olarak mevcut koşullarda yönetmeliğin bir süre daha uzatılmasını olumlu karşılıyoruz.

Şu an en cazip dönemdeyiz

Şu an ülkemizde satışa sunulan her marka ve modelde cazip kampanyalar ve indirimler mevcut. Toyota markası yaptığı %15 indirimin yanında indirim uygulamamak kaydıyla %0 oranlı kredi imkanı sunuyordu. Aralık ayı kampanyasında indirim ve krediyi birleştirerek kampanyayı daha cazip hale getirdi.

Volkswagen %18'e varan indirimler sunuyor. Yine Renault markasında da indirim ve kredi kampanyaları var. Fiat markasında ise cazip kredi kampanyaları mevcut. Ülkemize iddialı şekilde giren ve önemli bir ivme yakalayan Chery markasında da liste fiyatından indirim yapılabiliyor.

Peugeot, Citroen gibi markalarda da aynı indirim ve kampanyalar söz konusu. Mevcut süreçte en cazip fiyat ortamının sağlandığı dönemin içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte daha fazla indirim beklemiyoruz. Dolayısı ile otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın cazip fiyat ve kampanyalardan faydalanarak otomobil alacağı en uygun dönemdeyiz.

Başka düşüşler beklemiyoruz

Sıfır otomobilde olduğu gibi ikinci el otomobilde de alım yapmak için en uygun dönemin içerisindeyiz. İkinci elde de yakalanan fiyatlar sağlanabilecek en cazip fiyatlardır. Zira bu alanda düşüşler maliyetler seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla ikinci elde de daha fazla düşüş beklemiyoruz. Bundan sonraki süreçte stoku azalan veya biten araçlarda kampanyalar sonlanacak, stoku olan araçlarda bu stoklar eriyene kadar kampanyalar sürecektir. Bu süreç ise en uzun yeni yılın ilk 1-2 ayı olacaktır. Sonrasında maliyetler, döviz kuru gibi otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen faktörler düşünüldüğünde, fiyatlarda artış görebiliriz. Ancak bu artışlar geçmişteki gibi olağan dışı değil, alınan tedbirlerin de etkisiyle kabul edilebilir oranda olacaktır. Sıfır otomobilde fiyatlar arttığı takdirde ikinci el pazarında da paralel artışlar görülebilir."