YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 3 ADET MUHTELİF TAŞINMAZI KİRAYA VERECEKTİR
İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, 3 yıl süre ile kiraya verilecektir. Bu bedellere % 20 KDV dahil değildir.
|
Sıra No
|
İşin Adı
|
Yüzölçümü
|
İhale Saati
|
Tahmini Bedeli
|
Geçici Teminatı
|
16/07/2024 Tarihinde Yapılacak İhaleler
|
1
|
Karaağaç Mahalle Eşrefiler Cadde No:49’da bulunan kafeterya ve lokanta
|
274 m2
|
10:05
|
16.000,00 TL
|
17.280,00 TL
|
2
|
Selçukbey Mahalle Selçukbey Cadde Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri içinde bulunan kafeterya
|
325 m2
|
10:10
|
25.000,00 TL
|
27.000,00 TL
|
3
|
Mimarsinan Mahalle Mimarsinan Cadde Barış Manço Kültür Merkezi zemin katında bulunan kafeterya
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150 m2
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10:15
|
15.000,00 TL
|
16.200,00 TL
-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale günü saat 09:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir. Kiralanacak yer ve kiralama süreciyle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira Biriminden bilgi edinilebilir.
1- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibraz
4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
7- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
8- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin ilan tarihinden geriye doğru en az 3 yıl boyunca Lokanta,Kafeterya ve Restaurant işini yaptığını gösteren ilgili odadan alınmış faaliyet belgesi,
9- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin son 3 yıl içerisinde (ilan tarihinden geriye doğru) Lokanta, Kafeterya ve Restaurant faaliyetleri adı altında toplam gelirinin en az 40.000.000,00 TL olduğunu gösteren yazı ( yazı örneği İhale Biriminden alınacaktır.