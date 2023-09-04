Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi, 4 yılda bin 534’ü engelli olmak üzere 31 bin 503 kişinin işe yerleştirmesine öncülük etti.

Yıldırım Belediyesi, istihdama katkı sağlamak için hayata geçirdiği ‘Yıldırım İstihdam Merkezi’, ‘Kadın Kooperatifleri, ‘Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri’, ‘Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’ projeleri iş arayanların umudu olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığıyla 2019 yılından bu yana bin 534’ü engelli olmak üzere 31 bin 503 kişinin işe yerleştirilmesine öncülük etti.

Ücretsiz teknik eğitim kursları

Genç istihdamını artırmak için 18 ila 30 yaş arası gençlere ücretsiz teknik eğitim kursları düzenlediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, Mart 2021’den bu yana eğitimlerden bin 908 kişinin yararlandığını söyledi. Başkan Yılmaz, “Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında gençlerimizin becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması için çalışıyoruz. Tesisimizde verilen eğitimlerden yararlanan kursiyerlerimizden 394’ünü istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra eğitimlerimizden yararlanan birçok gencimizde kendi işini kurdu” dedi.

İstihdamda ‘engeller’ aşılıyor

Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulamaya geçirilen ‘Destekli İstihdam Modeli ile Engelli Bireylerin İşe ve İş Yerine Uyumu Hibe programı’ çerçevesinde, 120 bireye işe ve iş yerine uyum eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “’Destekli İstihdam Modeli’ projesi çerçevesinde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Verdiğimiz eğitimler neticesinde engelli bireyler güçlendirilerek, iş hayatına hazır hale getiriliyor. Süreç içerisinde özel vatandaşlarımıza 40 oturumluk eğitim verildi ve eğimlerin sonucunda 48 özel birey farklı sektörlerde istihdama kazandırıldı. İnşallah hep birlikte engelsiz bir Yıldırım inşa edeceğiz” sözlerini kullandı.

12 kooperatif

‘Güçlü kadın güçlü toplum’ mottosuyla 2021 yılında kurdukları kadın kooperatifleri ile kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendirdiklerini de kaydeden Başkan Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak kurduğumuz 12 kadın kooperatifi ile Bursa’da en çok kadın kooperatifine sahip ilçeyiz. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerinin değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük edip, destek oluyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal 8’i ticari olmak üzere 12 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı 14’e çıkarmak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Yaptıklarımızın yanı sıra, bu yolda yapacak daha çok işimiz var. İnşallah çalışmaya, üretmeye ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

22 noktada kadın girişimcilik ve eğitim merkezi

Yıldırım’ın her mahallesinde açmayı hedefledikleri mesleki eğitim kursları ile kursiyerlerin el emeklerinin gelire dönüşmesini hedeflediklerini söyleyen Yılmaz, "Kadınlarımızın üretim ve ekonomiye sunacağı katkılar, üretecekleri en küçük bir kilim, en küçük bir tablo, yapacakları en küçük bir dikiş-nakış ülke ekonomisine katkı sunacak. Bu nedenle kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri ile Yıldırımlı kadınlarımızın sosyal yaşamdaki rolünü artırmaya çalışıyoruz. 2021 Mart ayından bu yana eğitim merkezlerimizden 5 bin 206 kursiyerimizi mezun ettik. Kurslarımızı bitiren kadınlarımızın bir kısmı fason çalışması ile evden kazanç sağlarken 232’sini de istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra yüzlerce Yıldırımlı kadınımız da kendi sayfasını açıp yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden satmaya başladı” diye konuştu.

İş arayanın da işverenin de yüzünü güldürüyor

İstihdam Merkezi’ne başvuran adayların yapılan ön görüşmenin ardından işveren temsilcileriyle görüştürüldüğünü dile getiren Başkan Yılmaz, “Özel sektör temsilcilerimize de hemşehrilerimizin istihdamına katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. İstihdam Merkezi’miz bu noktada iş ve işçi bulma konusunda her iki tarafında yüzünü güldürüyor. Yıldırım’da hiçbir vatandaşımızın işsiz kalmasına göz yummayız. Hemşehrilerimizin mutluluğu için ekip arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.