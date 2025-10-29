

Yurdakul açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor.

Her büyük sarsıntıdan sonra aynı cümleleri duyarız: “Bir daha unutmamalıyız.”

Ama zaman geçtikçe unutulur, tedbirler gündemden düşer.

Oysa deprem hiçbir zaman gündemden düşmez — sadece sessizce bekler.

Bugün İnegöl, Bursa, Balıkesir ve İstanbul hattı ciddi bir risk kuşağında.

Uzmanlar yıllardır uyarıyor: Marmara’daki sessizlik bir huzur değil, yaklaşan bir hareketin habercisi olabilir.

İnegöl’ün doğusu Yenişehir hattına, batısı ise Ulubat segmentine yakın.

Bu gerçek, “bizim burada olmaz” demenin artık bir mazeret olmadığını açıkça gösteriyor.

İnegöl, üretimiyle, ticaretiyle ve büyümesiyle güçlü bir şehir.

Ancak bu gücü sürdürülebilir kılmanın yolu, bilinçli yapılaşma ve deprem gerçeğini unutmamaktan geçiyor.

Güçlü şehirler betonla değil, bilinçle ayakta kalır.

Bu noktada, İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Taban’ın kentsel dönüşüm konusundaki vizyonunu özellikle vurgulamak gerekiyor.

Kendisinin öncülüğünde, İnegöl Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Bu, Türkiye’de az sayıda belediyenin başarabildiği önemli bir adımdır.

Bu kararlı duruş, İnegöl’ün sadece büyüyen değil, güvenli yaşam hedefiyle planlanan bir şehir olduğunu göstermektedir.

Sayın Başkan’ın liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, yalnızca eski binaların yenilenmesi değil; aynı zamanda İnegöl’de yeni bir şehir bilincinin inşasıdır.

Bu süreçte yöneticilerimizin, mühendislerimizin ve müteahhitlerimizin büyük bir özveriyle çalıştığını görüyor ve takdir ediyoruz.

Ayrıca, İnegöl Müteahhitler Derneği olarak bizler de bu sürecin aktif bir paydaşıyız.

Derneğimiz, yapı güvenliği ve farkındalık konusunda yürüttüğü çalışmalarla kentsel dönüşüm sürecine katkı sunmakta; daha sağlam, güvenli ve yaşanabilir bir İnegöl için çalışmaktadır.

İnegöl’de en büyük tehlike, deprem anında sıvılaşma ile oluşacak tahribattır.

Bunun önüne geçmek için riskli zeminlerde dipmix, jet grout ve gerekirse fore kazık gibi yöntemlerle zemin ıslahı sağlanmaktadır.

Gerçekten de bugün yapılarda standartlar güçlendirilmiş, zemin iyileştirmelerinde çok ciddi mesafeler alınmıştır.

Bu teknik ilerleme, şehrimizin geleceği için umut verici bir gelişmedir.

Şunu da gururla belirtmek gerekir ki; İnegöl, çok sayıda kaliteli ve işini titizlikle yapan müteahhitlere sahip bir şehirdir.

Bu müteahhitlerimiz, sadece bina inşa eden değil; aynı zamanda İnegöl’ün geleceğini şekillendiren emek insanlarıdır.

Kaliteye, güvene ve dayanıklılığa verdikleri önem, İnegöl’ü bölgesinde örnek konuma taşımaktadır.

Elbette yöneticilerimizin gerekeni yaptığını düşünüyoruz; ancak halkımızın da bu çalışmalara sahip çıkması, destek olması en az o kadar önemlidir.

Kentsel dönüşüm yalnızca belediyenin ya da müteahhitlerin işi değildir — bu, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Halkımız sürece ne kadar bilinçli ve duyarlı yaklaşırsa, dönüşüm o kadar hızlı ve başarılı olur.

Bursa’da, Balıkesir’de, İstanbul’da yaşanan her sarsıntı bize aynı soruyu hatırlatıyor:

“Hazır mıyız?”

Depremi beklemek değil, depremle yaşamayı bilmek gerekiyor.

Bugün alınan her tedbir, yarının enkazını önleyecek bir adımdır.

İnegöl, üretimin başkenti olduğu kadar, güvenli yaşamın da öncüsü olmalıdır.

Unutmayalım:

Deprem değil, ihmal öldürür.

Ve unutmayalım ki, birlikte hareket eden şehirler, birlikte ayakta kalır."