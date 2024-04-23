23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Bursa’nın Yıldırım ilçesinde coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yıldırım’da coşku ile kutlandı. Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanında düzenlenen törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve vatandaşlar katıldı.

Mehter ve bando gösterileri ile başlayan program çocukların şiir okuması, anaokulu gösterisi, halk oyunları gösterisi ile devam etti. Program çocukların yaptığı bayrak koreografisinin ardından son erdi.