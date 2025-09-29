Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Gökdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 CUT 632 plakalı otomobil sürücüsü yağışlı havanın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken otomobil ise savruldu. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola devrilen aydınlatma direği sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.



Babası çağırdı, ehliyeti alınacak diye gelmedi

Polis ekipleri kaza sonrası araç sahibine ulaştı. Olay yerine gelen araç sahibinin sürücünün babası olduğu öğrenildi. Olay yerinde oğlunu arayan baba, aracın başına gelmesini söyledi. Sürücü ise ehliyetinin alınacağını söyleyerek olay yerine gelmeyi reddetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ani Müdahale ekiplerinin olay yerini temizlemesinin ardından yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA