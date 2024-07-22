Yıldırım Belediyesi, Demetevler Mahallesi 3. Bölge İmar Uygulaması çerçevesinde tapu çalışmalarını tamamlayarak, bin 237 hak sahibine tapularını teslim etti.

Yıldırım Belediyesi, Değirmenönü Cumalıkızık, Karapınar, Yunusemre, Sinandede, Arabayatağı, Mevlana ve Mimarsinan mahallelerinden sonra 37 hektarlık alanda gerçekleştirilen imar uygulaması neticesinde bin 237 hak sahibine resmi imar parselli tapuları teslim etti. Demetevler Spor Tesisi’nde düzenlenen tapu dağıtım törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Sakip Yalta, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Demetevler Mahallesi Muhtarı Ali Orhan ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

2019 yılından bu yana 15 bin bin tapu dağıtıldığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi sınırlarımız içerisinde 2019 yılından bu yana Değirmenönü Cumalıkızık, Karapınar, Yunusemre, Sinandede, Arabayatağı, Mevlana, Mimarsinan mahallelerinde yapılan imar uygulaması çalışmaları sonucu 15 bin tapu dağıtımı gerçekleştirdik. Demetevler Mahallesi 3. Şuyulandırma Bölgesi olarak adlandırdığımız bölgede 2007 yılında yapılan imar uygulaması açılan davalar sonucunda iptal edilmiş ve söz konusu bölgede 2008 yılından bu yana ruhsat verilememektedir" diye konuştu.

Demetevler pazar alanının artık kapalı pazar alanı olacağını söyleyen Başkan Yılmaz, "Demetevler Mahallesi’nin büyük bir kısmını kapsayan bölgenin toplamda bin 237 tapu malikinin olduğu 370 bin metrekarelik alanda, bin 149 adet parselin yer aldığı şuyulandırma sınırı dahilinde imar uygulaması işlemlerini tapuda tescil ettirerek tamamlamış bulunmaktayız. Uygulama yaptığımız 370 bin metrekarelik alanda yapılan imar uygulaması işlemleri sonrasında bölgede 162 bin metrekarelik yapı adası, 10 bin 400 metrekarelik yeşil alan, 28 bin 400 metrekarelik eğitim tesis alanı, 3 bin 200 metrekarelik sağlık tesis alanı, 6 bin 800 metrekarelik spor tesis alanı elde ettik. Sadece tapu ve imar çalışmaları olmadı. Bölgede dere ıslahını yapacağız diye söz vermiştik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ile bir protokol yaptık ve dere ıslahını gerçekleştiriyoruz. Bu yıl içerisinde de tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.