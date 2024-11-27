Şehrin fiziki inşasını sürdürürken diğer yandan da kentin ruhunu ayağa kaldıran çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, kentin yeni kültür ve sanat mekânı olarak kente kazandırdığı Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde yeni bir eğitim serisinin startını veriyor. Entelektüel seviyesi yüksek bir program dizisi olan ‘Şehir ve İdrak Söyleşileri’ 10 hafta sürecek. Ramazan ayına kadar devam edecek programlar ile Bursalı vatandaşlar güncel meseleleri Türkiye’nin önde gelen isimlerinden dinleme imkânı bulacak. Programlara düzenli katılım sağlayan katılımcılara program sonunda sertifika verilecek. ‘Şehir ve İdrak Söyleşileri’nin ilk programı Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar’ın ‘Biyografinin Şehre Katkısı’ söyleşisi ile başlayacak.

Yıldırım Belediyesi, ‘Şehir ve İdrak Söyleşileri’ programları kapsamında; Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar, Prof. Dr. Suphi Saatçi, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Cem Behar, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr. Milay Köktürk ve Prof. Dr. Turgay Anar’ı ilçe sakinleriyle buluşturacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunacak Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nin şehircilik ve Bursa bilincinin oluşması adına düşünce, fikir ve proje üretecek bir merkez olacağını söyledi.

Şehrin önemli sivil mimari örneklerinden ‘Tarihi Osman Fevzi Efendi Köşkü’nü restore ederek Bursa’ya hizmet verecek bir sosyal yaşam merkezine dönüştürdüklerini aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “19’uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olma özelliğini taşıyan, Bursa’nın önemli sivil mimari örneklerinden Tarihi Osman Fevzi Efendi Konağı’nı restore ederek çağımızın önemli fikir insanlarından biri olan Alev Alatlı’nın adının yaşatıldığı bir şehir düşünce ve sanat merkezine dönüştürdük. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi olarak Bursa’ya hizmet vermeye başlayan tarihi yapı 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 3 katlı bir binadan oluşuyor. Aslına sadık kalarak ve tarihi dokusunu koruyarak ayağa kaldırdığımız tesiste gerçekleştirilecek şehir, düşünce ve sanat merkezli çalışmalarla, akademik bilgi ve uygulamalar bir araya getirilerek şehre dair kalıcı düşünceler üretilecek. Kent meselesine yaklaşımda geleneğin birikimi ile gelecek arasında bir köprü kurulacak” dedi.

Resmi açılış için gün sayan merkezin bünyesinde kütüphane, çalışma ve toplantı odaları, konferans salonu ile kafeterya bulunuyor. Ziyaretçilerin 9:00-21:00 saatleri arasında ders çalışma ve kitap okuma imkânı bulduğu merkezde haftanın farklı günlerinde de okuma atölyesi, kitap müzakeresi, panel, konferans ve söyleşi başta olmak üzere çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Kaynak: bülten