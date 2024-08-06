Yıldırım Belediyesi, yaz boyunca 15 mahallede düzenleyeceği şenliklerde yaklaşık 15 bin çocuğu unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Bu etkinliklerle, hızla gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatılması ve çocuklara öğretilerek sevdirilmesi amaçlanıyor. ‘Yaz Mahalle Şenlikleri’ adıyla düzenlenen bu etkinlikler, Temenyeri Parkı'nda gerçekleştirilen sekizinci durakla devam ediyor. Binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ne Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katılarak çocukların coşkusuna ortak oldu.

Çocuklar, seksek, halat çekme, yağ satarım bal satarım, sandalye kapmaca, hulahop, ip atlama, halka çevirme ve çuval yarışı gibi oyunlarla eğlenirken, Anadolu Masalları ile de keyifli vakit geçirdiler. Başkan Oktay Yılmaz, etkinliklerde çocuklara geleneksel sokak oyunlarını öğreterek sevdirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Kültürel zenginliklerimizi barındıran etkinliklerle çocuklarımızın özlerine sadık kalmalarını ve çağın gereksinimlerine uygun etkinliklerle eğlenmelerini sağlıyoruz” dedi.

Çocuklara özel hizmetler sunduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Projelerimizde geleceğimiz olan çocuklara yönelik hizmetleri öncelikli tutuyoruz. Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlamak amacıyla Kış ve Yaz Spor Okulları düzenliyoruz. Bu sayede binlerce çocuk sporla tanışıyor. Ayrıca ilçemize çocuklarımızın güven içinde oyun oynayabilecekleri parklar kazandırıyoruz. Ailelerin ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi için düzenlediğimiz aktivitelerimize devam ediyoruz. Molla Yegân Çocuk Üniversitesi ile binlerce çocuğumuzu bilim ve sanatla buluşturuyoruz” dedi.