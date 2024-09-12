BUSKİ, Yıldırım ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bölgede 13 Eylül 2024 Cuma günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi olacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi ve civarında 13 Eylül 2024 tarihinde 14.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

Kaynak: İHA