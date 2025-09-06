Bursa’nın kadim tarihine ışık tutacak büyük bir kentsel dönüşüm ve kültürel miras projesi hayata geçiriliyor. Yıldırım Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ve TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubeleri iş birliğiyle yürütülen "Setbaşı-Yeşil-Emir Sultan tarihi aksı canlandırma projesi" Emir Buhari Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

"Bu hattaki kadim değerler, medeniyetimizin ete kemiğe bürünmüş halidir"

Proje Bursa’nın tarihi ve manevi kimliğini, gelecek nesillere taşıma noktasında büyük bir adım olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa denince akla Uludağ’ın eteklerine kurulmuş, tarihiyle, maneviyatıyla gönülleri fethetmiş bir şehir geliyor. Biz de bu şehrin hafızası diyebileceğimiz Yıldırım’da, sadece bugünü değil, yüzyıllardır bu topraklarda hayat bulan güçlü medeniyet mirasını geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Emir Sultan’dan Çekirge sırtlarına uzanan bu aks, sadece bir güzergah değil, bir medeniyet çizgisidir. Yeşil ve Emir Sultan gibi manevi derinliği yüksek bölgelerde yapacağımız çalışmalarla, bu kadim hattın kimliğini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz, bölgeye yapılacak müdahalelerin mevcut yaşam dokusunu bozmadan, bölgenin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını da vurguladı: "1970’li yıllarda yapılan imar çalışmaları kente ciddi anlamda bir konut yükü getirmiş ve bu nedenle sosyal yaşam alanlarını ihmal etmişti. Yeşil alanlar, spor sahaları, pazar ve otopark alanları ile yeni sağlık hizmetleri bölgeye kazandırılacak. Aynı zamanda Emir Sultan bölgesine gelen turistleri daha iyi ağırlamak adına tur otobüsleri için alanlar, ziyaretçiler için konforlu ve huzurlu mekanlar oluşturacağız".

"Tüm Türkiye’den katılım beklenen bir fikir yarışması yürütülüyor"

Projeye dair teknik detayları paylaşan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu, yürütülen sürecin sadece bir belediye çalışması olmadığını, Türkiye çapında tasarımcıların katılımıyla zengin bir fikir havuzunun oluşturulduğunu belirterek "Tarihi ve kültürel miras açısından oldukça kıymetli olan bu alanda ciddi kararların alınması gerekiyor. Yüzlerce tasarımcının katıldığı bir fikir yarışması süreci yürütüyoruz. Bu sadece bir fikir projesi değil, aynı zamanda Bursa’nın bu alanda Türkiye’ye model olabileceği bir uygulama olacaktır. Paydaşlarımız bugün sınırlı gibi görünse de süreç ilerledikçe pek çok kurum ve kişi dahil olacak. Amacımız, sürdürülebilir bir gelecek için sağlam temeller atmak" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında açılan yarışmada dereceye girenlere 3 eşdeğer ödül için 1 milyon TL, 3 eşdeğer mansiyon için 500 bin TL , satın alma için ise 1 milyon TL ödül verilecek. Sonuçlar 2 Aralık 2025’te açıklanacak. Ödüller, 30 gün içinde kazananlara teslim edilecek. Başvurular için son tarih ise 18 Kasım 2025 Salı günü saat 18.00 olarak açıklandı.

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu, yarışma ödüllerinin de katılımı teşvik edecek şekilde karar verildiğini belirterek, "Yarışma yönetmeliğine uygun bir bedel belirledik. Katılımcıların emeklerinin karşılığını alabilmesini önemsiyoruz. Bu, sadece bir başlangıç. Süreç uzun ama bu iradenin, kırılmadan sürece yansıdığını görmek bizleri umutlandırıyor. Bu iş birliğinin parçası olmaktan onur duyuyoruz" ifade etti.

Proje kapsamında sadece fiziksel dönüşüm değil, aynı zamanda manevi ve tarihi mirasın korunması ve yaşatılması da hedefleniyor. Caminin, türbelerin ve diğer tarihi yapıların restorasyonu da projenin ana başlıkları arasında yer alıyor. Bu projeyle birlikte Yıldırım ilçesi sadece Bursa için değil, tüm Türkiye için kültürel mirasın korunması ve kent estetiğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi adına örnek bir uygulamaya imza atmayı hedefliyor. Hem yaşayan halk hem de ziyaretçiler için nefes alabilecekleri, kültürel bağlarını güçlendirecekleri bir çevre oluşturulması amaçlanıyor.