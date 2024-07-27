Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Yıldız Sarayı, halka açıldığı 20 Temmuz 2024 Cumartesi gününden bu yana ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Sarayı, 1 haftada 39 bin 385 kişi gezdi.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından ziyarete açılan Yıldız Sarayı’nda, ‘Büyük Mabeyn Köşkü’, Çit Kasrı, ’Küçük Mabeyn Köşkü’ ve ’Has Bahçe’ başta olmak üzere birçok yapı ve alan tarihinde ilk kez görüldü. Sultan II. Abdülhamid’in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler, ilk defa ’müze’ olarak sergilendi. Sultan 2. Abdülhamid ile özdeşleşen, büyüklüğü ve zenginliğiyle benzersiz olarak tarif edilen kütüphane de, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü.

Beşiktaş’ın Yıldız tepesinde kurulan ve asıl şeklini Sultan 2. Abdülhamid döneminde alan Yıldız Sarayı, bir hafta gibi kısa sürede ‘şehrin en çok gezilenleri’ arasındaki yerini aldı. Kapılarını dünyaya kapattıktan yaklaşık 1 asır sonra ziyarete açılan sarayı, her gün ortalama 6 bin kişiyi ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurusuyla 1 Eylül’e kadar ücretsiz gezilebilmesi, ziyaretçi sayısının artışında etkili oldu. Sarayı 1 haftada 39 bin 385 kişi ziyaret etti. Yıldız Sarayı’nda ilk defa açılan Büyük Mabeyn Köşkü de dikkat çekti.

Zaman zaman uzun kuyruklar oluştu

Çit Kasrı’nda oluşturulan Sultan 2. Abdülhamid Müzesi önünde de zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Milli Saraylar koleksiyonlarından seçilen, Sultan Abdülhamid’e ve dönemine tanıklık eden eserler, tarih ve sanat meraklılarının beğenisini topladı. Tarihte ‘Hamid Bahçesi’ olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki göleti ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe de, ziyaretçilere huzur dolu anlar yaşattı.

Pazartesi dışında her gün ziyaret edilebiliyor

Sultan 2. Abdülhamid’in kütüphanesine tahsis edilen ’Silahhane’ bölümü de büyük beğeni topladı. Tarihinde ilk kez gezilebilen kütüphanede ziyaretçiler, nadir eser arasında bambaşka bir atmosferi teneffüs etme imkanı buldu. Osmanlı Devleti’nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, pazartesi dışında her gün ziyaret edilebiliyor.