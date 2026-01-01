Bahçelievler Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla her ay düzenlediği 'Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni'nin 37.'sini gerçekleştirdi. Soğanlı Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocuklar ve aileleri katıldı. Bahçelievler Belediyesi tarafından bugüne kadar çocuklara, toplamda 3 bin 701 bisiklet dağıtıldı. Her ay düzenlenen çekilişle 100 çocuğu bisiklet sahibi yapmaya devam eden belediye, bu uygulamayı önümüzdeki dönemde de sürecek.

Program kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır sahnede sembolik olarak üç çocuğa bisikletlerini teslim etti. Çekilişi kazanan diğer talihliler ise tören sonunda bisikletlerini aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediyesi'nin her ay düzenli olarak dağıttığı 100 bisiklete önümüzdeki ay, 500 bisiklet daha ekleneceğini ve toplam sayının 600'e çıkarılacağını duyurdu.

'Amacımız bisiklet kullanımını teşvik etmek'

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bisikletin hem sağlıklı bir yaşam hem de çevre bilinci açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Her ay 100 Bahçelievlerli komşumuza bisiklet hediye ediyoruz. Bahçelievler'de bisiklet yolları yaptı. Karbon salınımını azaltmak ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek için bu tür projeleri hayata geçirmek sorumluluğumuz. Amacımız, ilçemizde herkesin sporu hayatının bir parçası haline getirmesi' ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği çekilişlerle ilçede yaşayan vatandaşlara bisiklet hediye etmeye devam edeceğini duyuran Başkan Bahadır, dağıtım sürecinin tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Bahadır, 'Çocuklarımızın hepsine bisiklet verebilmek. Her ay 100 tane dağıtıyoruz. 'Bana çıkmadı, bana verin' diyorlar ama bunu dağıtma şeklimiz bu şekilde şeffaf. Sosyal medya hesaplarımızdan başvuru yapılıyor ve kura ile belirleniyor. Burada hem çocuklarımıza bisiklet dağıtmayı hedefliyoruz hem de bisiklet bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz çocuklarımızın, gençlerimizin, orta yaşlıların, herkesin ölene kadar spor yapmasını düşünüyoruz. Bakış açımız bu bizim' diye konuştu.