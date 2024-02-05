2023 Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde yılın inovatif araba servisi ödülü Önder Otomotiv’e verildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen yılın en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı 2023 Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde Önder Otomotiv, “Yılın inovatif Otomotiv Servis ve Kiralama Markası” seçildi.

Bu prestijli ödülün, verdikleri kaliteli hizmetin ve sektörde öncü yeniliklere imza atmalarının bir sonucu olduğunu söyleyen Önder Otomotiv’in sahiplerinden Zafer Önder, “1995 yılından bu yana tüm marka ve model binek ve ticari araçlara servis hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şimdi, kullandığımız yeni yazılımlar ile Bosch Car kalitesiyle farkımızı hissettirmeye devam ediyoruz. Bu sayede, 30 yıl önce başladığımız otomobil sektöründeki yolculuğumuzda, servis ve hizmet pazarının öncü firmalarından biri olduk. En iyi hizmeti almak için en doğru adres olmak misyonuyla yürüttüğümüz iş anlayışımız ve en önemlisi işini kalite anlayışıyla yapan tüm ekibimizin gayreti ile bugün bu başarıya imza attık. Bu özel gecede ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül, gelecekteki yeniliklerimiz ve çalışmalarımız için bize iyi bir motivasyon kaynağı olurken, zamanlamanın Bosch Car yazılımına geçme sürecimize denk gelmesi de bizim için önemli oldu. Birçok sektörden öncü firmaların katıldığı bu ödül töreninde, otomotiv sektörünün Yılın İnovatif Otomotiv Servisi ödülünü almaktan çok mutluyuz. “ ifadesini kullandı.

60 kişik deneyimli ve uzman kadrosuyla Castrol ve Zes gibi lider şirketlerle iş birlikleri kuran Önder Otomotiv, Bosch Car Service olarak özel olarak seçtiği ortaklarla çalışmalarını sürdürüyor.