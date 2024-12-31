Gram altın, alış fiyatı 2958,14 TL ve satış fiyatı 3008,40 TL olarak işlem görüyor. Ons altın, alış fiyatı 2606,20 TL ve satış fiyatı 2606,80 TL seviyesinde bulunuyor. 22 ayar altın, alış fiyatı 2703,63 TL, satış fiyatı ise 2864,63 TL olarak belirlendi. 14 ayar altın ise alış fiyatı 1605,00 TL, satış fiyatı 2449,75 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatlarında alış ve satış tarafında farklılık görülmedi. Çeyrek altın, hem yeni hem de eski çeyrek için 4772 TL alış fiyatı ve 4909 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yarım altın, alış fiyatı 9604 TL, satış fiyatı ise 9819 TL olarak belirlendi. Son olarak, tam altın alış fiyatı 19148 TL, satış fiyatı ise 19563 TL olarak kaydedildi. Tam altın satış fiyatında ise %0,04 oranında bir düşüşle 7,00 TL azalma görüldü.