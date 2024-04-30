Bu yıl 14’üncüsü kez düzenlenen "Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri" sahiplerini buldu. Akademik çalışmalarıyla ödüle değer görülen Alper Can ve Ramazan Buldu düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Bursa’nın doğal ve kültürel varlıkları ile tarihi, sosyal ve ekonomik süreçlerinin incelenip, araştırılmasını özendirmek amacıyla Nilüfer Belediyesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Akkılıç ailesinin 2010 yılından bu yana düzenlediği Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri 2023’ün kazananlarına ödülleri, Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen törende verildi.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Akkılıç ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yılmaz Akkılıç’ın Bursa’ya kattığı değer ve siyasi yönüne dikkat çekti. Yılmaz Akkılıç ile uzun yıllara dayanan dostluğu olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, “Yılmaz Akkılıç ile siyasetten dolayı uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardı. Onunla yakın çalışma fırsatı da buldum ve ondan çok şey öğrendim. O bize her zaman yol gösterici oldu. O, deniz feneri gibiydi ve birçok insan onun etrafında toplanırdı. O, Bursa sevdalısı ve değer katmak için çabalayan bir insandı. Onun çabalarını unutmayacak ve mirasına sahip çıkacağız. Nilüfer Belediyesi onun çalışmalarına ve hatıralarına yıllardır sahip çıkıyor. Bu yıla kadar bu yarışma sayesinde birçok kitap basılmış. Bundan sonrada Bursa ve kent yaşamına değer katacak çalışmalara sahip çıkmaya, değer vermeye devam edeceğiz. Bugünde yarışmaya katılan ve dereceye girerek ödüle layık görülen isimleri kutluyorum” dedi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da Yılmaz Akkılıç’ın örnek kişiliğine değinerek, “Yılmaz Akkılıç 14 yıl önce aramızdan ayrıldı. O, biz gazeteciler ve toplum için örnek bir kişilikti. Yılmaz Akkılıç, genç kuşaklara bilimsel düşünce ve araştırma kültürünü önemsemeyi öğretti. Yaşanılan topluma değer katmanın önemini anlatarak ufuk açıcı söylemlere imza attı. Yaşamının her anında kent kültürüne değer katmak için çaba gösteren Yılmaz Akkılıç’ı saygıyla anarak onun emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yılmaz Akkılıç’ın kardeşi Yener Akkılıç da konuşmasında ortaya çıkan çalışmaların Bursa için önemine dikkat çekti.

Törende Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri Seçici Kurul Başkanı Feza Karaer de söz alarak yarışma süreci ve yapılan değerlendirmeler üzerine açıklamalar yaptı. Konuşmaların ardından doktora kategorisinde “Güney Bithynia’da Bir Kent: Prusa Ad Olympum” başlıklı teziyle Alper Can, yüksek lisans kategorisinde de “İklim Değişikliğine Bağlı Deniz Seviyesi Yükselmesinin Kıyı Kırılganlık Analizi: Bursa Örneği” başlıklı teziyle Ramazan Buldu’ya ödüllerini Başkan Şadi Özdemir ile Nuri Kolaylı verdi.

Ödül töreni sonunda geçen yıl ödül alan ve kitapları basılan akademisyenler Gözde Kırlı Özer ve Sercan Eklemezler, okurlarıyla buluşarak ödüllü kitaplarını imzaladı.