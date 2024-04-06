Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde seyir halinde Serdal K. (39) yönetimindeki 16 F 4280 plakalı motosiklet, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Nevzat Z. (58) ile Birgül Z.'ye (54) çarptı. Kaza sonucu sürücü ile 2 yayada yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ