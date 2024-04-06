Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Serhat A. (19) yönetimindeki 16 AON 181 plakalı otomobil Nene Hatun Lisesi kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, daha sonra ise yolun ortasındaki refüje çıktı. Kaza sonucu sürücü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Burak Y. (18) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ