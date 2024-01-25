Papatyalar beyaz ve sarı renklerin hakim olduğu fakat birçok türünün bulunduğu bililen çiçek türüdür. Sağlık alanında yine birçok alternatif tıp ürünlerinde ve kış çaylarında kullanılan papatyanın İdrar çoğaltıcı, iştah açıcı, yatıştırıcı ve gaz söktürücü özellikleri bulunmaktadır. Papatyalar dünyanın hemen hemen her yerinde yetişmektedir. Sadece Türkiye’de yetişen 50’den fazla papatya türü vardır.

İzmir papatyası, yabani papatya, beyaz papatya, kel papatya, yalancı papatya, çayır papatyası bilinen bazı papatya türleridir. Çayın hazırlanması ise çiçekli başın koparılara gölgede kurutulmasıyla elde edilen kuru papatyalar kaynamış suda demlenerek çay haline getirilir. Yukarıda yazdığımız gibi birçok sağlık sorununa faydaları bilinmektedir. Fakat bazı papatya türleri zehirli olabilmektedir.

Papatyalar ilkbaharın son zamanları ve yaz aylarının başlarında yetişmektedir.