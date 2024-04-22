Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan tam not aldı. Tamamı BTÜ tarafından geliştirilen “Yapay Zekâ Tabanlı Mobil İnsansı Robotu” da inceleyen YÖK Başkanı Özvar, bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesi Arama Konferansı’na katılmak için BTÜ’ye gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti. YÖK Başkanı Özvar’a ziyaretinde eşlik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi. BTÜ’nün robotlar ve akıllı sistemler alanında uzmanlaşan üniversite olduğunu kaydeden Rektör Çağlar, “Şehrimizin tek teknik üniversitesi olarak ‘robotik ve akıllı sistemler’ alanındaki çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde 6 farklı alanda yeni Ar-Ge projeleri geliştirme çalışmalarına 2024 yılı itibari ile başladık. Bu kapsamda, Yapay Zekâ Tabanlı Mobil İnsansı Robot’untamamı üniversitemiz tarafından geliştirildi. HAVELSAN tarafından hibe edilen Kangal İnsansız Kara Aracı üzerinde yazılım geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Otonomlaştırma, yazılım geliştirme çalışmaları

Yıldırım Belediyesi işbirliği ile 2 adet Sosyal Robot üzerinde yazılım geliştirmeye devam edildiğini kaydeden Rektör Naci Çağlar, “Yine bu merkezimizde Üniversitemiz imkânları ile temin edilen Bacaklı Robot üzerinde görev geliştiriyoruz. Holonomik olmayan Mobil Robot Platformu otonomlaştırırken diğer yandan ise Endüstriyel Robotik Kollar üzerinde yazılım geliştirme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” diye konuştu.

Bursa Teknik ÜniversitesiRobot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilim açısından çok önemli olduğunu kaydeden YÖK Başkanı Özvar, çalışmalarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.