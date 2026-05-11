TÜİK’in verilerine göre, perakende satışlar Mart ayında aylık yüzde 2,6 artış gösterdi. Sektör bazında en hızlı yükseliş, Mart’ta yüzde 6’lık artışla bilgisayar ve iletişim cihazlarında oldu.

“YÜZDE 25 ARTABİLİR”

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulundu. Turnacı, artan maliyetlerin fiyatlara yansıyabileceğini kaydetti.

Firmaların artan çip krizini tüketicilere yansıtmadığını kaydeden Turnacı, şu sözleri sarf etti:

“Ocak’ta maliyetlerdeki yükselişle birlikte, ortalama üç ayda yüzde 20 artış söz konusuydu ve bu artışın yıl genelinde yüzde 25 daha çıkabileceğini öngörüyoruz. Bunun sebepleri arasında ABD-İran gerilimi ve küresel çip krizini görüyoruz”

SATIN ALIMLAR ÖNE ÇEKİLİYOR

İletişim cihazlarındaki talep artışının fiyat beklentisiyle bağlantılı olduğunu belirten Turnacı, vatandaşların ihtiyaçlarını öne çektiğini söyledi ve, “İletişim cihazları hayatı kolaylaştırdığı için talep sürüyor. Fiyat artışı beklentisi ile satın alımlar erkene çekiliyor” dedi.

“20 BİN TL SINIRI KALKSIN”

Turnacı, teknolojik ürünlere erişimde taksit sınırlarının yükseltilmesi gerektiğini de vurgulayıp şunları söyledi:

“12 taksitte 20 bin TL olan sınır, özellikle satış noktası sayısı sınırlı olan KOBİ’leri olumsuz etkiliyor. Taksit sınırının yükseltilmesi için kaygılarımızı Maliye Bakanlığı’na iletiyoruz. Aksi halde bu durum, teknolojik ürünlerde kayıt dışılığa neden oluyor.”

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA KAYIT DIŞILIK

Yenilenmiş ürün pazarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Turnacı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bu yıl yenilenmiş ürün pazarının 660 bin adetten 1,5 milyon adede ulaşabileceğini öngörüyoruz. Kayıt dışılığı göz önüne aldığımızda ise bugün 17 milyon adet telefon satışının yapıldığını, bunun 12 milyon adedinin legal kanalda olduğunu biliyoruz. Makul vergi indirimi ve taksit kısıtlamalarıyla kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır”