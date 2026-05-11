SGK, emekli, dul ve yetim aylığının kesilmemesi amacıyla kayıt dışı çalışmayı tercih eden vatandaşlarla sigortasız işçi çalıştıran işverenlere yönelik uyarıda bulundu. Kurum, sigortasız çalışmanın emekli aylığının iptalinden işsizlik maaşından yararlanamamaya kadar birçok ciddi mağduriyet doğurabileceğine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca maaşını elden alan çalışanlara da çağrı yapılarak, sigortasız çalıştırıldıkları durumlarda işverenlerini SGK’ye bildirmeleri istendi.

Ciddi ve yasal riskler var

Habertürk’ün haberine göre, kayıt dışı istihdam çalışma yaşamının en büyük sorunlarından biri olmayı sürdürüyor. SGK İstanbul İl Müdürü Harun Serttaş imzasıyla yapılan açıklamada, işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmasının kanuna aykırı olduğu belirtilirken, çalışanların kendi rızasıyla sigortasız çalışmak istemesinin de hukuken geçerlilik taşımadığı vurgulandı.

Açıklamada, çalışanın talebiyle sigortasız istihdam yapılmasının işveren açısından iyi niyetli bir uygulama gibi değerlendirilse bile, ciddi hukuki ve maddi yaptırımlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Sigortasız çalışanlar büyük zararlar görebilir

SGK denetimlerinde, özellikle emekli, dul ve yetim aylığı alanlar ile sosyal yardım desteklerinden yararlanan bazı kişilerin hak kaybı yaşamamak amacıyla zaman zaman kayıt dışı çalışmayı tercih ettiği belirlendi. Ancak kurum, sigortasız çalışmanın çalışanlar açısından ciddi mağduriyetler doğurduğuna dikkat çekti.

Buna göre kayıt dışı çalışan kişiler emeklilik hakkından yararlanamazken, olası bir iş göremezlik durumunda malullük aylığı alma hakkını da kaybediyor. Ayrıca kişinin hayatını kaybetmesi durumunda geride kalan eş ve çocukları ölüm aylığı güvencesinden mahrum kalıyor. Bunun yanında işsizlik maaşından faydalanılamazken, Genel Sağlık Sigortası primlerinin de kişinin kendi cebinden karşılanması gerekiyor.

Elden maaş ödeyeni şikayet edin

Sigortasız çalıştırıldığını ya da maaş ve primlerinin eksik bildirildiğini düşünen çalışanların, durumu ilgili kurumlara bildirebileceği belirtildi. Buna göre vatandaşlar ihbar ve şikâyetlerini ALO 170 hattı üzerinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve merkezlerine doğrudan başvurarak ya da CİMER aracılığıyla iletebilecek.