Eker Süt Ürünleri, dünya genelinde yiyecek ve içecek sektörünün en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Gulfood 2026 Fuarı'nda yerini alıyor. 26-30 Ocak tarihleri arasında Dubai World Trade Centre'da düzenlenecek fuar, çok sayıda uluslararası markayı aynı çatı altında buluştururken sektörün geleceğine yön veren yenilikleri ve eğilimleri yakından takip etme imkânı sunuyor.

İhracat alanında son yıllarda attığı adımlarla dikkat çeken Eker Süt Ürünleri, küresel gıda endüstrisinin en önemli buluşma platformlarından biri olan Gulfood Fuarı'nda, uluslararası iş ortakları ve sektör profesyonelleriyle bir araya geliyor. Firma, fuar süresi boyunca; Dubai World Trade Centre'da Sheikh Maktoum Hall'de, Türkiye Pavilyonu / Stand M-A22'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Geniş ürün gamını kalite ve uzmanlık anlayışıyla tanıtacak

Gulfood 2026 Fuarı'na Türkiye'den katılan önde gelen markalar arasında yer alan firma, geniş ürün gamını kalite ve uzmanlık anlayışıyla tanıtacak. Markanın standında; probiyotik yoğurt alternatifleri, yenilikçi ürünlerin yanı sıra ayran çeşitleri, efsane yoğurt, klasik kaymaklı yoğurt, süzme yoğurt ve çırpılmış yoğurt yer alacak. Ayrıca kahvaltılara lezzet katan peynir grubu ile kaymak ve tereyağı ürünleri de sergilenecek.

İhracat pazarında varlığını güçlendiriyor

Uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendiren firma, Ağustos 2020'de aldığı Avrupa Birliği'ne süt ürünleri ihracat izni sonrasında Almanya'ya tombul ayran sevkiyatına başladı. Mart 2021'de ise Türkiye'den Almanya'ya ilk kez sütlü tatlı ihracatını gerçekleştiren firma, bu pazarı takiben İngiltere, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa ve İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesinde de tüketicilerle buluştu. Türkiye'nin en yüksek tonajlı ayran ve ihracatını gerçekleştiren Eker'in sevilen ürünleri, Avrupa'nın yanı sıra farklı coğrafyalarda da yoğun ilgi görüyor.

Yüzlerce ülkeden binlerce firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar, global gıda sektörünün yönünü belirleyen en önemli platformlar arasında yer alıyor. Yeni ürünlerin keşfedilmesine, stratejik iş birliklerinin kurulmasına ve sektörün geleceğini şekillendiren trendlerin yakından izlenmesine olanak tanıyan organizasyon, katılımcılar için önemli bir buluşma zemini sunuyor.