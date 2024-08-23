Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelere kayıt yaptıramayan adaylara, 26 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında mazeretli kayıt imkanı sağlandığını duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar, boş kalan kontenjanların adaylara yeni bir şans sunduğunu vurguladı. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Özvar, " 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerine kaydını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylarımıza mazeret kayıt hakkı tanıdık. Bugün sona erecek olan üniversite kayıtlarını herhangi bir nedenle yaptıramayan adaylarımız yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını 26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaptırabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT