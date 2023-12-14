Tekirdağ’da jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrolü çalışmalarında silah ve uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’nde icra edilen yol kontrol faaliyetinde, S.Ç. ve R.B. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ve 13 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen yol kontrol uygulamasında Ö.A. isimli şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ve 37 adet mermi ele geçirildi.