Gebze Orhangazi İzmir otoyolu Orhangazi tüneli yakınında seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı.

Seyir halindeki yolcu otobüsü otoyolda alev aldı. Olay saat 22.30 sıralarında Gebze Orhangazi İzmir otoyolu Orhangazi tüneli yakında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İstanbulda'dan hareket eden yolcu otobusünde Orhangazi tüneli yakınına geldiğinde bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alev topuna dönen otobüs için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kısa sürede alev topuna dönen otobüs için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: SEHER YAŞA