Bölgedeki kanalizasyon hattında incelemelerde bulunan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hattın ekonomik ömrünü tamamladığını belirtti. Öztürk yaptığı açıklamada, "Şu an gördüğümüz, neredeyse ekonomik ömrünü tamamlamış bir kanalizasyon hattı var burada. Üzerinden geçen tonajlı araçlar nedeniyle hat deforme olmuş. Sağlıklı bilgilere hattı kazıp inceleme yaptıktan sonra ulaşacağız" dedi. Çukura düşen kamyon ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha