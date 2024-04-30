Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen gençleri önce korkutup, sonra da saldıran şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

Karabaş Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslar yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar, şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı.

İnceleme başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.I’yı gözaltına aldı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.