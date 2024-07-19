Tiyatro ve sinemanın usta sanatçısı Erkan Can’ın yönetmenliğinde, Bilal Çatalçekiç’in oynayacağı “Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye” isimli oyun, "Karavan Tiyatrosu" konseptiyle Ataşehir’deki parklarda sahnelenecek.

Geleneksel Türk Tiyatrosu biçiminde ve meddah anlatım diliyle; kültürümüzü tiyatromuzu ve edebiyatımızı genç kuşaklara iletebilmek amacıyla yola çıkan Karavan Tiyatrosu’nun yeni durağı Ataşehir olacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan organizasyonla, tiyatro ve sinemanın usta sanatçısı Erkan Can’ın yönetmenliğinde, Bilal Çatalçekiç’in oynayacağı “Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye” isimli oyun 26-27-28 Temmuz tarihlerinde Ataşehir’deki parklarda sahnelenecek.

Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından olan Sait Faik Abasıyanık’ın ölümünün 70. yılında, ünlü yazarın öykülerinden ve hatıralardan yola çıkılarak uyarlanan tiyatro oyununu sahneleyecek ikili, "Karavan Tiyatrosu" konseptiyle tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Gerçek Sanat Atölyesi’nin yaptığı, Savaş Dinçel tarafından uyarlanan oyun, özgün besteleri içeren canlı müzik performansı eşliğinde sahnelenecek.

Oyunların ardından söyleşiler düzenlenecek

Aynı zamanda, oyunların ardından gerçekleştirilecek söyleşi bölümlerinde ise; oyunu izleyenler, Yönetmen Erkan Can ve Oyuncu Bilal Çatalçekiç’le sohbet etme fırsatı yakalayacaklar.

Halka açık alanlarda, 7’den 77’ye herkesin izleyebileceği bir şenlik havasında izleyiciye sunulan bu projeyle, daha çok kişinin sanatla buluşması amaçlanıyor.

Oyun 26 Temmuz Cuma günü Fetih Mahallesi Buhara Parkı’nda, 27 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Mahallesi Amfili Park’ta ve 28 Temmuz Pazar günü de İçerenköy Mahallesi Tacim Ayvadaş Parkı’nda sahnelenecek. Oyunlar saat 21.00’de başlayacak.