Mudanya Belediyesi'nin geleneksel Yörük Türkmen Şenliği, Mirzaoba Mahallesi'nde 14. kez düzenlenerek coşkulu bir etkinlikle sona erdi. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve ardından Mudanya Bandosu'nun gösterisiyle renklendi. Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da performansıyla etkinliklere renk kattı. Gecenin sonunda, Bursa'nın sevilen seslerinden Mehmet Çevik sahne aldı. Mirzaoba Mahalle Muhtarı Şenol Durgut, Mudanya'nın değerlerini yaşatan Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Başkan Türkyılmaz ise, Mudanya'nın tarihine ve geleneklerine sahip çıkarak kültürel etkinliklerle yaşatmayı sürdüreceklerini vurguladı. "Her mahallemizin değerlerini ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mudanyamız, zengin kültürel mirasıyla çok kültürlü bir kent olma özelliğini koruyor" dedi.