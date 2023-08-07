Yıldırım yeni bir kapalı pazar kazandırılıyor. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi, Bağlaraltı semtinde yeni bir kapalı pazar inşa ediyor. Pazarın açılış töreni yapılırken programa Belediye Başkanı Yıldırım Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Bayrak katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıyoruz. Mevcut pazaryerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bu kapsamda hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak hizmet veren Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet Pazar Yerlerini Yıldırım'a kazandırdık. Şimdi de eskiyen ve ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen Gökdere Pazar Yerini, Bağlaraltı Pazar Yerini ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Arabayatağı Mahallesi'ni de sil baştan yenileyip modern kapalı pazar alanı kazandırıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde Yavuzselim Mahallesi'ne de kapalı pazar alanı kazandırmak için çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"HEMŞEHRİMİZ İSTİYOR BİZ YAPIYORUZ"

Bağlaraltı Mahallesi'nin en önemli ihtiyaçlarının başında kapalı ve modern bir pazar alanı geldiğini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimiz talep etmişti, biz de yaparız diye söz vermiştik. Temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı'nı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor, müteahhitimizden söz istiyoruz. Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri Yıldırım'a hayırlı olsun. Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak işleri hep beraber hayata geçireceğiz" dedi.