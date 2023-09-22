Günümüzdeki gençler artık televizyon yerine sosyal medyada bulunan platformları kullanıyor. Bu platformlardan bir tanesi de YouTube. Televizyon yerine YouTube‘un kullanılmasının en önemli etkenlerinden biri de istediğimiz zaman izleyip duraklatabilmemiz. Televizyonda izlemeye ara vermek istediğimiz bir filmi durdurma gibi bir lüksümüz yok, ancak YouTube‘da var.

YouTube her ne kadar esnek ve rahat kullanılabilse de bazen bu durum bazılarımız için yeterli olmayabiliyor. Bu durumlardan bir tanesi de internetsiz video izlemek. YouTube‘un ücretsiz versiyonunda bu özellik mevcut değil. Aslında ücretli üyelik alarak istediğimiz içerikleri indirip daha sonra izleyebiliyoruz. Ancak sırf bu özelliği için aylık belirli bir ücret ödemek çoğumuza saçma gelebilir. Bu yazımızda güvenilir ve basit bir yolla nasıl ücretsiz bir şekilde YouTube’den video indirebileceginizi göstereceğiz.

YouTube Video İndirme Telif Hakkına Yol Açar Mı?

Öncelikle YouTube üzerinden üçüncü taraf programlarla video indirmek YouTube‘un belirlemiş olduğu hizmet şartlarına aykırıdır. YouTube üzerinden video indirmek, bu videoları izinsiz bir şekilde yayınlamadığınız sürece sorun teşkil etmez. Ancak indirdiğiniz videoları içerik üreticisinden izin almadan yayınlar veya paylaşırsanız bu sizin için sorun yaratabilir.

YouTube’den Nasıl Video İndirebilirim?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi öncelikle YouTube Premium alarak istediğiniz videoları gönül ferahlığıyla indirebilirsiniz. Ancak bu üyeliğe para vermek istemiyorsanız aşağıda listelediğimiz siteler üzerinden istediğiniz videoyu dakikalar içerisinde indirebilirsiniz.

YouTube Video İndirme Siteleri