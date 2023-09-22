Evde yoga Yapmanız için geçerli bir çok sebebiniz olabilir. Belki spor salonlarında saatlerinizi geçirmek istemiyor olabilirsiniz. Ama sosyalleşmek için farklı yollar da deneyebilirsiniz. Mesela bir yoga kursuna katılarak, hayatınızda köklü bir değişiklik gerçekleştirebilirsiniz. Yoga yapmanız için 10 geçerli sebep hayatınızı değiştirecek.
1.Öncelikle doğru durmayı ve doğru nefes almayı öğreneceğiniz için, beyninize daha fazla oksijen gitmesi sağlanır. Bu da her açıdan faydalıdır.
- Yoga vücudunuzu yenileyerek, sizi daha canlı ve esnek konuma sokarken hızlı davranmaz. Yavaşça canlandırılırsınız.
- Yoga yapmanın faydaları arasında en önemlisi, içinize iyimserlik ve umut duyguları doldurmasıdır.
- Vücudunuzun enerjisi, dayanıklılığı ve gücünün artmasını sağlarken kendinizi yormanıza neden olmaz.
- İç organ bağlarını ve tendonları uyararak, bir çok hastalığın iyileşmesine etki eder ve vücuttaki ağrıların azalmasını sağlar.
- Doğru nefes almayı öğreneceğiniz için, metabolizma ve salgı bezlerinizin daha iyi çalışır. Bu sayede bir çok mide ve bağırsak sorununuz ortadan kalkar.
- Vücudunuzu dinlemenizi ve hangi besine ne zaman ihtiyacı olduğunu anlayabilmenizi sağlar. Bu da sağlıklı beslenme konusunda daha başarılı olmanıza neden olur.
- Günlük hayatın stresinden arınarak iç huzuru bulmanızı sağlar. Hayatınızdaki her şeye farklı şekilde bakmanız sağlanır.
- Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayarak metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasına neden olur.
- Vücudunuzda esneklik ve doğru bir duruş kazandırır. Bunun yanında artan pozitif enerji sayesinde daha zinde hissetmenize neden olur.