Evde yoga Yapmanız için geçerli bir çok sebebiniz olabilir. Belki spor salonlarında saatlerinizi geçirmek istemiyor olabilirsiniz. Ama sosyalleşmek için farklı yollar da deneyebilirsiniz. Mesela bir yoga kursuna katılarak, hayatınızda köklü bir değişiklik gerçekleştirebilirsiniz. Yoga yapmanız için 10 geçerli sebep hayatınızı değiştirecek.

1.Öncelikle doğru durmayı ve doğru nefes almayı öğreneceğiniz için, beyninize daha fazla oksijen gitmesi sağlanır. Bu da her açıdan faydalıdır.