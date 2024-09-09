İnegölspor’umuzun Teknik Direktörü Sinan Yücer, sahamızda seyircimizden yoksun ağırladığımız ve 0-0 berabere kaldığımız Sarıyer maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluş ON6 TV’ye açıklamalar yapan Yücer, şunları söyledi:

“Evet, şimdi Çok baskı yedik çok iyi bir rakiple oynuyoruz. Birbirleriyle oynama alışkanlığı olan bir ekiple oynuyoruz ve şampiyonluk için kurulmuş bir rakiple oynuyoruz. Biz daha çok yeniyiz ve bizim oynadığımız santraforu amatör kümeden aldık. Oyuncularımız yeni yeni bir arada oynamaya başlıyor. Yeni bir takımımız.

Bizim zamanına ihtiyacımız var ama inanılmaz mücadele ettik. Oyuncuların mücadelesinden ötürü çok gurur duyuyorum. Görev verdiğim herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Tabii ki bu sezonun başı 3-4 hafta sonra oyun olarak da istediğimiz performansı yakalayacağız ama bu sürede zaman zaman zorlanacağız. Çünkü çok yeni bir takımız.”