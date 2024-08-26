Bu yıl 21 milyon öğrencinin eğitim hayatına başlamasıyla birlikte, beslenme çantalarının maliyeti ailelerin bütçesini zorlamaya başladı. Geçen yıla göre %102 artışla 669 TL'ye yükselen beslenme çantası maliyeti, özellikle dar gelirli aileler için büyük bir yük haline geldi.

temel gıda ürünlerindeki yüksek fiyat artışları, beslenme çantalarının da lüks bir hale gelmesine neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yaptığı hesaplamalara göre, beslenme çantasındaki meyve ve sebzelerin fiyatı ortalama %42 arttı. Örneğin, muzun fiyatı %81,82, elmanın fiyatı ise %66,67 oranında yükseldi.

BESLENME ÇANTASI LÜKS OLDU

Polat'ın yaptığı hesaplamalar, beslenme çantasındaki diğer ürünlerin de ciddi oranda zamlandığını gösteriyor. Peynir %79,31, süt %72,19, yumurta %62,50, zeytin ise %59,68 oranında zamlandı. Geçen yıl 199 TL olan beslenme çantası fiyatı, bu yıl %126 artarak 450 TL’ye ulaştı. Böylece, bir beslenme çantasını doldurmak için gereken harcama, %102,73 artışla 330 TL’den 669 TL’ye çıktı. Polat, "Artık beslenme çantası lüks oldu" dedi.

Türkiye'de milyonlarca aile, 17 bin 2 TL’lik asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Türk-İş'in verilerine göre, açlık sınırı 19 bin 234 TL, yoksulluk sınırı ise 62 bin 652 TL’ye ulaştı. Bu durumda, okulların açılmasıyla birlikte dar gelirli aileler çocuklarının beslenme masraflarını karşılamakta zorluk çekecek.

4 ÇOCUKTAN BİRİ OKULA AÇ GİDİYOR

Artan yoksulluk nedeniyle her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Gıda enflasyonundaki artışa dikkat çeken Polat, "Türkiye'de her 4 çocuktan biri okula aç gidiyor. Öğrencilerin beslenme çantalarına konulan ürünlerin fiyatı, geçen yıla göre en az iki kat arttı. Bugün bir öğrencinin sadece beslenme maliyeti aylık 1.500 TL'ye ulaşıyor. İki çocuk sahibi bir asgari ücretlinin bu masrafları nasıl karşılayacağını anlamak zor" dedi. Ayrıca Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 çocuk tavsiyesine rağmen çocuk desteğinin sadece 300 TL’de kaldığını da hatırlattı.