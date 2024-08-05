Malzemeler
- 6 yemek kaşığı ev yoğurdu
- 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 1 tatlı kaşığı keten tohumu
- 1 tatlı kaşığı chia tohumu
- 1/2 küçük boy şeftali
- 1 tatlı kaşığı kuru üzüm
- 2 adet tam ceviz
Hazırlanışı
Bir kaseye yoğurt ve yulafı ekleyerek karıştırın.
Üzerine şeftali ve kuru üzümü ekleyin.
Meyveli yulaflı yoğurt kasenizi keten tohumu, chia tohumu ve ceviz ile süsleyin.
Sağlıkla afiyet olsun !
Not : Ev yoğurdu yerine probiyotikli yoğurt da kullanabilirsiniz.
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Kaynak: Haber Merkezi