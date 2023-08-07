Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma sokağı ringe çevirdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı. Merkez Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde bir araya gelen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. İkiz oldukları sanılan iki genç ile bir grup arasında yandan bakma konusunda çıkan tartışma kısa süreli kavgaya dönüşünce taraflar bir anda karşı karşıya geldi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu mücadele anları kameralara yansıdı. Caddeyi boks ringine çeviren gençler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.